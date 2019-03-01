Йоханнес Клебо: «Сам не знаю, как отрыв от Сергея Устюгова так вырос»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как ему удалось создать отрыв от Сергея Устюгова на последнем этапе эстафеты.

«Я не знаю, что произошло: я легко выиграл несколько метров преимущества на спуске на втором круге и решил немного ускориться. Внезапно отрыв вырос до 10 секунд, и я понял: нужно просто бежать к финишу.

Я ожидал, что придется держаться за ним и бороться на финише. К концу я чувствовал усталость. Рад, что Устюгова не было в пяти секундах за мной», – цитирует Клебо NRK.

На финише Клебо привез Устюгову 38,8 секунды.

Для российской сборной медаль в эстафете стала седьмой но ЧМ. Но побед пока не случилось.

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