Маркус Крамер: «У Сергея Устюгова схватило живот, случился спазм»

Главный тренер сборной России Маркус Крамер рассказал о причинах поражения Сергея Устюгова на последнем круге эстафеты.

«Когда Сергей вышел на разминку, он почувствовал, что есть небольшая проблема, но решил, что все должно быть в порядке. В итоге у него просто схватило живот, случился спазм. В таком случае оставалось только радоваться серебру. Сегодня мы пытались добыть золото, но это была тяжелая гонка для Сергея, он мог сохранять скорость, но не ускоряться.

Когда спортсмен уже в гонке, и его организм не готов максимально, тактика уже не имеет значения. Нам удалось сохранить серебряную медаль. Да, мы шли за золотом, Сергей был на 100% в хорошей форме, но сегодня это было невозможно. Надеемся, в следующий раз получится», – рассказал Крамер «Лыжному спорту».

Устюгов шел в одни ноги с Йоханнесом Клебо еще на предпоследнем круге, но в итоге проиграл норвежце почти 40 секунд.

У мужской сборной России на ЧМ-2019 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Норвежцы выиграли все гонки.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме