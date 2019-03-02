«Это лишь капля в море». Австрийская полиция уверена в дальнейших допинг-разоблачениях лыжников

Австрийская и немецкая полиция, расследующая дело о кровяном допинге в лыжных гонках, уверена в продолжении разоблачений. В мошенничестве уже признались пятеро лыжников – австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Верпалу, казахстанец Алексей Полторанин.

«Ожидаем, что это была всего лишь капля в море, и мы сможем поймать больше спортсменов, в том числе из других видов», – цитирует ARD Дитера Цефана из Федерального управления уголовной полиции.

Президент лыжной ассоциации Австрии Петер Шрёкснадел уверен, что от новых рейдов пострадают немецкие спортсмены.

Допинг-притон в Зеефелдье был замаскирован под парикмахерскую.

Макса Хауке взяли в момент переливания крови.

На ЧМ – допинговая облава, но не у русских. Полторанин подозревается, Австрия съехала с катушек

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