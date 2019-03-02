Сергей Устюгов и Александр Большунов не побегут марафон на ЧМ

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определится с составом на заключительную гонку чемпионата мира – 50-километровый мужской марафон свободным стилем.

По информации «CЭ», на старт выйдут Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Лидеры команды, Сергей Устюгов и Александр Большунов, завершили выступление на турнире.

Белов и Спицов бежали в Зеефельде-2019 скиатлон, для Мельниченко и Червоткина марафон станет первой и единственной гонкой.

Мужской марафон пройдет 3 марта. Начало гонки – в 14:30.

В десяти гонках сборная России завоевала семь медалей: пять серебряных и две бронзовых.

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