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Сергей Устюгов и Александр Большунов не побегут марафон на ЧМ
Елена Вяльбе дает шанс другим.
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определится с составом на заключительную гонку чемпионата мира – 50-километровый мужской марафон свободным стилем.
По информации «CЭ», на старт выйдут Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Лидеры команды, Сергей Устюгов и Александр Большунов, завершили выступление на турнире.
Белов и Спицов бежали в Зеефельде-2019 скиатлон, для Мельниченко и Червоткина марафон станет первой и единственной гонкой.
- Мужской марафон пройдет 3 марта. Начало гонки – в 14:30.
- В десяти гонках сборная России завоевала семь медалей: пять серебряных и две бронзовых.
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