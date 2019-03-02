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Тереза Йохауг выиграла золото ЧМ в марафоне, Фрида Карлссон – третья
Осталась одна гонка.
Норвежка Тереза Йохауг выиграла на чемпионате мира 30-километровый марафон свободным стилем. Время победительницы – 1 час 14 минут 26,2 секунды.
Второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Эстберг, проиграв Йохауг 36,8 секунды. Третья – 19-летняя шведка Фрида Карлссон. Ее отставание – 44 секунды.
Лучшей из сборной России стала Анастасия Седова, финишировавшая 14-й (+4.40,5). В топ-20 попала и Анна Нечаевская – 17-е место (+5.22,8).
- Йохауг взяла третье золото Зеефельда-2019 – ранее она выиграла скиатлон и разделку.
- 3 марта ЧМ закончится мужским марафоном на 50 километров.
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