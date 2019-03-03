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Александр Большунов взял серебро в лыжном марафоне
Первое русское золото на чемпионате мира не было взято.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская лыжная гонка на 50 км свободным стилем.
Победителем стал норвежец Ханс Кристер Холунн с показателем 1:49:59. Серебро выиграл представитель России Александр Большунов (+27,8).
Бронзу завоевал норвежец Шур Рете (57,8). Россиянин Андрей Мельниченко примчал к фиинишу 13-м (1.10,8), Евгений Белов – 25-м (2.07,7), Денис Спицов – 28-м (2.18,8).
- ЧМ по лыжным видам спорта проходит в австрийском Зеефельде. Турнир завершается сегодня, 3 марта.
- Представители России не выиграли на чемпионате мира ни одной золотой медали.
- В 11 гонках сборная России завоевала семь медалей: 6 серебряных и две бронзовых.
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