Большунов взял 4 серебряных медали, но остался без золота. Главные выводы лыжного чемпионата мира

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019 года остался позади. В Зеефельде русские спортсмены завоевали восемь наград – все достались лыжникам, у прыгунов с трамплина прорыв не получился. Турнир оказался богат на сенсации и завершенные гештальты.

Устюгов и Большунов остались без золота

Лидеры мужской сборной России остались без золота, как и вся команда. Результат весьма неожиданный – у каждого была подходящая гонка, а то и не одна. Александр Большунов пошел по стопам Максима Вылегжанина: к трем серебряным медалям Олимпиады он прибавил четыре серебра чемпионата мира. Если 22-летний лыжник повторит спортивный путь Вылегжанина, будет довольно неплохо – тот все же доехал до золота. У Большунова есть все, чтобы стать чемпионом не один раз.

Тренеры сперва не поставили Александра на марафон – для того, чтобы он снова не стал вторым. Не на полтиннике Зеефельда, а в общем зачете Кубка мира. Менее чем через неделю, 9 марта, в лыжном календаре запланирован кубковый марафон на этапе в Осло. Гонка на 50 километров классикой идеально подходит Большунову и многое решит в тотале. Саша отстает от Йоханнеса Клебо менее чем на 100 очков, а норвежец никогда не был асом в длинных гонках. Но Большунов вышел на старт марафона из-за болезни Червоткина и снова проиграл только одному человеку. Ханс Христер Холунн забрал победу из отрыва – как Юхан Ульссон ровно шесть лет назад.

У Устюгова сезон не задался с самого начала, когда он пропустил первые этапы Кубка мира из-за травмы пальца руки. На «Тур де Ски» казалось, что все идет по ударному плану двухгодичной давности: многодневка – первый пик формы, на чемпионате мира обязательно придет второй. Но топ-формы Сергей так и не дождался: когда он звенит, он не проседает на классической части скиатлона и тем более не имеет проблем с 10-километровой дистанцией эстафетного этапа. Что-то в тщательно выстроенной системе Крамера пошло не так. Зато Устюгов поучаствовал в самом горячем моменте чемпионата.

Видео - Устюгов набросился на Клебо, толкнул в плечо и пошлепал по щеке после инцидента на трассе 02:52

Прогноз на будущее: Устюгов и тем более Большунов – молодые лыжники, основная часть их карьеры еще впереди. У них будет не один шанс завоевать золото.

Русские лыжницы закрепились на эстафетном подиуме

Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева доказали, что эстафетная бронза Пхёнчхана-2018 не была случайностью. Командой русские лыжницы объективно не могут бороться с норвежками и шведками, но уверенно обходят другие сборные. Еще не закрепились в элите молодые финки, у американок спад не настиг только Джессику Диггинс. Россия снова третья – изменилась только расстановка девушек по этапам.

Все хорошо, но проблема остается: в женской сборной по-прежнему есть только три сильных этапа. Нечаевская и на Олимпиаде, и на чемпионате мира задачу выполнила: в первом случае привела команду к бронзе, во втором – сохранила в борьбе за третье место. В Зеефельде это вышло грамотно: Анна не рванула вслед за убегающей со спринтерской скоростью немкой Рингвальд, а правильно разложилась по дистанции и нагнала ее во второй половине.

Белорукова, Седова, Нечаевская, НепряеваGetty Images

Для борьбы за золото слабое звено необходимо сделать таким же сильным, как остальные. Русские лыжницы не начнут на одной ноге обходить норвежек и шведок и, скорее всего, так и останутся третьими – но в тесном соперничестве, а не в двух минутах позади.

Прогноз на будущее: у России подрастает поколение 1997 года рождения: Мария Истомина, Анна Жеребятьева, Лидия Дуркина. Все уже стояли на подиуме кубковой эстафеты. Юрий Бородавко точно способен провести по пути Непряевой хотя бы одну из них.

Карлссон стала самой молодой чемпионкой мира

Открытием чемпионата мира стала 19-летняя шведка. Скиатлон оказался для нее первой гонкой на взрослом уровне, и Фрида прошла его наравне с лидером команды – Шарлоттой Каллой. До медалей пока не добралась – только осваивалась. Прорывом стала классическая десятка с раздельного старта. Когда Йохауг и Карлссон на второй половине гонки разделяло 4,8 секунды, поверилось в самую невероятную сенсацию. Но пока рано: Карлссон взяла серебро.

Через два дня Фрида стала чемпионкой мира в эстафете. Ее поставили на стратегический важный второй этап, кинули в борьбу с Йохауг, но норвежцы сделали финт и переставили суперчемпионку на последний рубеж. Норвегия перехитрила сама себя: Карлссон не дала убежать Остберг, Калла легко сбежала от Якобсен, а Нильссон мастерски нейтрализовала Йохауг в спурте. Фрида – самая молодая чемпионка мира в истории лыжных гонок.

Фрида КарлссонGetty Images

Прогноз на будущее: в руках у Карлссон будущее женских лыж. Ее уже прозвали новой Йохауг, но она может стать лучше, потому что не чувствует себя беспомощной даже в спринтах.

Сундбю впервые взял золото в личной гонке

Когда после экспериментов с горными сборами внезапно сдал Петтер Нуртуг, норвежцы назначили главной надеждой возрастного по лыжным меркам Сундбю. 34-летний Мартин гонялся за личным золотом главного старта около пяти лет, но всякий раз безуспешно: его подводили нервы, удача или здоровье. В 2019-м лидерство окончательно перекочевало с плеч Сундбю на юного Йоханнеса Клебо. И за спиной дерзкого таланта Мартин наконец взял свое – в гонке, где фаворитами считались Большунов и Нисканен.

Норвежец оставил позади русского лыжника и выиграл классическую десятку. Нисканен доехал только до бронзы, Большунова умотала теплая погода и разбитая трасса, подходящая легким спортсменам. На золото шел Александр Бессмертных, но Сундбю стартовал позже и знал его раскладку. Норвежец выложился по полной и наконец не упустил золото. Если бы не история с передозировкой сальбутамола, которую FIS замалчивала почти год, его спортивную судьбу можно бы было назвать красивой.

Прогноз на будущее: сейчас Сундбю 34 года, и только он в силах определять дальнейшую карьеру. Более молодые Нуртуг и Хелльнер закончили и уже не задумываются о лыжной конкуренции, но спортивный мир знает пример Уле-Айнара Бьорндалена. Выиграть личное олимпийское золото 37-летнему лыжнику сложнее, чем биатлонисту, но добавить эстафетную победу – почему нет?

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