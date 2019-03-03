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«Можно было догнать Холунна, если бы ребята помогли». Большунов недоволен русской командой
У России опять нет командной тактики.
Серебряный призер марафона на чемпионате мира Александр Большунов раскритиковал товарищей по команде за тактику во время гонки.
«Можно было не отпускать Холунна. Можно было и догнать, если бы ребята по команде чуть помогли, а не выходили бы вперед и не тормозили пелотон.
Приходилось опять же одному работать, впереди натягивать темп. Понятное дело, норвежцы выходили и специально держали пелотон, останавливались. Я и Дэну [Спицову] кричал, что смысла нет выпускать их вперед. Они просто идут и тормозят пелотон, надо работать», – приводит слова Большунова Sports.ru.
- Холунн выиграл марафон, создав отрыв в середине дистанции.
- Большунов завоевал на ЧМ-2019 4 серебряные медали.
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