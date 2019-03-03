«Можно было догнать Холунна, если бы ребята помогли». Большунов недоволен русской командой

Серебряный призер марафона на чемпионате мира Александр Большунов раскритиковал товарищей по команде за тактику во время гонки.

«Можно было не отпускать Холунна. Можно было и догнать, если бы ребята по команде чуть помогли, а не выходили бы вперед и не тормозили пелотон.

Приходилось опять же одному работать, впереди натягивать темп. Понятное дело, норвежцы выходили и специально держали пелотон, останавливались. Я и Дэну [Спицову] кричал, что смысла нет выпускать их вперед. Они просто идут и тормозят пелотон, надо работать», – приводит слова Большунова Sports.ru.

Холунн выиграл марафон, создав отрыв в середине дистанции.

Большунов завоевал на ЧМ-2019 4 серебряные медали.

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