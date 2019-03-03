Елена Вяльбе: «Мы лучшие среди здоровых. Терапевтические исключения – легализованный допинг»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об использовании терапевтических исключений иностранными лыжниками.

«Мы лучшие среди здоровых, и это тоже приятно. Считаю, что это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьезные препараты. Не буду стесняться, уже это говорила: это легализованный допинг.

В нашей команде ни у одного спортсмена нет терапевтических исключений, ни на какие препараты вообще! Здесь тоже какой-то перебор есть со стороны определенных стран», – цитирует 50-летнюю Вяльбе «Р-Спорт».

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