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Елена Вяльбе: «Мы лучшие среди здоровых. Терапевтические исключения – легализованный допинг»

Вяльбе: «Мы лучшие среди здоровых. Терапевтические исключения – легализованный допинг»
Eurosport

42 мин. назад

Глава ФЛГР подвела итоги чемпионата мира.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об использовании терапевтических исключений иностранными лыжниками.

«Мы лучшие среди здоровых, и это тоже приятно. Считаю, что это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьезные препараты. Не буду стесняться, уже это говорила: это легализованный допинг.

В нашей команде ни у одного спортсмена нет терапевтических исключений, ни на какие препараты вообще! Здесь тоже какой-то перебор есть со стороны определенных стран», – цитирует 50-летнюю Вяльбе «Р-Спорт».

  • Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершился сегодня, 3 марта.
  • Русские лыжники завоевали 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

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