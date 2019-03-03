«Он наливал полную бутылку и совал запечатанный гель». Большунов наехал на массажиста сборной России

Русский лыжник Александр Большунов раскритиковал работу штаба сборной России на трассе во время марафона на чемпионате мира.

Объясняя «Спорт-Экспрессу» наличие пятен на соревновательном бибе, 22-летний спортсмен сказал: «Да наш массажист сегодня конкретно чудил. Наливал полную бутылку. Когда брал – полностью становился мокрым. А когда он давал гель, вместо того, чтобы открыть, совал запечатанный. Мне приходилось ехать и самому его как-то открывать. Просто офигительно! В общем, весело сегодня было».

Ранее Большунов раскритиковал партнеров по команде.

Большунов выиграл на ЧМ-2019 4 серебряные медали – в скиатлоне, командном спринте, эстафете и марафоне.

В общем зачете Кубка мира он идет вторым за Йоханнесом Клебо.

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