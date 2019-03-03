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«Он наливал полную бутылку и совал запечатанный гель». Большунов наехал на массажиста сборной России
Лыжник сильно недоволен очередным серебром.
Русский лыжник Александр Большунов раскритиковал работу штаба сборной России на трассе во время марафона на чемпионате мира.
Объясняя «Спорт-Экспрессу» наличие пятен на соревновательном бибе, 22-летний спортсмен сказал: «Да наш массажист сегодня конкретно чудил. Наливал полную бутылку. Когда брал – полностью становился мокрым. А когда он давал гель, вместо того, чтобы открыть, совал запечатанный. Мне приходилось ехать и самому его как-то открывать. Просто офигительно! В общем, весело сегодня было».
Ранее Большунов раскритиковал партнеров по команде.
- Большунов выиграл на ЧМ-2019 4 серебряные медали – в скиатлоне, командном спринте, эстафете и марафоне.
- В общем зачете Кубка мира он идет вторым за Йоханнесом Клебо.
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