«Он украл мои медали». Канадец Алекс Харви обвинил принимавшего допинг Алексея Полторанина

Чемпион мира 2017 года в марафоне Алекс Харви прокомментировал допинг-рейд в Зеефельде, в ходе которого раскрылась мошенническая схема. В приеме кровяного допинга признались австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу, а также казахстанец Алексей Полторанин.

«Он украл у меня медаль, – цитирует Expessen 30-летнего Харви о Полторанине. – Трагично, что принимавшие допинг лыжники украли у нас медали».

На ЧМ-2013 Полторанин взял бронзовую медаль командного спринта в паре с Николаем Чеботько. Канадцы Харви и Кершоу финишировали четвертыми.

Ранее Харви критиковал упоминавшихся в докладе Макларена русских лыжников.

На ЧМ-2019 он не завоевал ни одной медали.

Лыжники переливали кровь в здании, замаскированном под парикмахерскую.

На ЧМ – допинговая облава, но не у русских. Полторанин подозревается, Австрия съехала с катушек

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