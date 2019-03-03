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«Он украл мои медали». Канадец Алекс Харви обвинил принимавшего допинг Алексея Полторанина
Давно не слышали Самуэльссона от лыж.
Чемпион мира 2017 года в марафоне Алекс Харви прокомментировал допинг-рейд в Зеефельде, в ходе которого раскрылась мошенническая схема. В приеме кровяного допинга признались австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу, а также казахстанец Алексей Полторанин.
«Он украл у меня медаль, – цитирует Expessen 30-летнего Харви о Полторанине. – Трагично, что принимавшие допинг лыжники украли у нас медали».
На ЧМ-2013 Полторанин взял бронзовую медаль командного спринта в паре с Николаем Чеботько. Канадцы Харви и Кершоу финишировали четвертыми.
- Ранее Харви критиковал упоминавшихся в докладе Макларена русских лыжников.
- На ЧМ-2019 он не завоевал ни одной медали.
- Лыжники переливали кровь в здании, замаскированном под парикмахерскую.
На ЧМ – допинговая облава, но не у русских. Полторанин подозревается, Австрия съехала с катушек