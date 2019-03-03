Getty Images

«Он украл мои медали». Канадец Алекс Харви обвинил принимавшего допинг Алексея Полторанина

«Он украл мои медали». Канадец Харви обвинил принимавшего допинг Полторанина
Eurosport

16 мин. назад

Давно не слышали Самуэльссона от лыж.

Чемпион мира 2017 года в марафоне Алекс Харви прокомментировал допинг-рейд в Зеефельде, в ходе которого раскрылась мошенническая схема. В приеме кровяного допинга признались австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу, а также казахстанец Алексей Полторанин.

«Он украл у меня медаль, – цитирует Expessen 30-летнего Харви о Полторанине. – Трагично, что принимавшие допинг лыжники украли у нас медали».

На ЧМ-2013 Полторанин взял бронзовую медаль командного спринта в паре с Николаем Чеботько. Канадцы Харви и Кершоу финишировали четвертыми.

  • Ранее Харви критиковал упоминавшихся в докладе Макларена русских лыжников.
  • На ЧМ-2019 он не завоевал ни одной медали.
  • Лыжники переливали кровь в здании, замаскированном под парикмахерскую.

На ЧМ – допинговая облава, но не у русских. Полторанин подозревается, Австрия съехала с катушек

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте