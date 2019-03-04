«Лекарства от астмы не повышают работоспособность». В лыжной сборной Норвегии ответили Елене Вяльбе

Менеджер лыжной сборной Норвегии Видар Лёфшус прокомментировал слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о терапевтических исключениях в иностранных командах.

«Звучит странно. У нас есть лыжники, страдающие от астмы, но противоастматические лекарства встречаются практически во всех странах и не повышают работоспособность», – приводит слова Лёфшуса Expressen.

Вяльбе ранее назвала русских лыжников лучшими среди здоровых, а терапевтические исключения – легализованным допингом.

Норвежец Сундбю в 2016 году попался на десятикратной передозировке противоастматического препарата сальбутамол.

На ЧМ-2019 Норвегия взяла в лыжных гонках 10 золотых медалей из 12-ти.

Большунов взял 4 серебряных медали, но остался без золота. Главные выводы лыжного чемпионата мира

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