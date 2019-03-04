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«Лекарства от астмы не повышают работоспособность». В лыжной сборной Норвегии ответили Елене Вяльбе
Старая песня о главном.
Менеджер лыжной сборной Норвегии Видар Лёфшус прокомментировал слова главы ФЛГР Елены Вяльбе о терапевтических исключениях в иностранных командах.
«Звучит странно. У нас есть лыжники, страдающие от астмы, но противоастматические лекарства встречаются практически во всех странах и не повышают работоспособность», – приводит слова Лёфшуса Expressen.
Вяльбе ранее назвала русских лыжников лучшими среди здоровых, а терапевтические исключения – легализованным допингом.
- Норвежец Сундбю в 2016 году попался на десятикратной передозировке противоастматического препарата сальбутамол.
- На ЧМ-2019 Норвегия взяла в лыжных гонках 10 золотых медалей из 12-ти.
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