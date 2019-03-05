Getty Images

Алексей Полторанин: «Никогда в жизни не применял допинг»

Полторанин: «Никогда в жизни не применял допинг»
Eurosport

1 час назад

У казахстанского спортсмена новая версия.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин заявил, что не принимал запрещенные вещества, хотя хотел это впервые сделать на ЧМ-2019.

«Никогда в жизни я не принимал допинг. На чемпионате мира единственный раз, когда у меня был соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад. Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков. Я сожалею о случившемся и приношу извинения всем спортсменам, любителям спорта, руководству страны и народу», – цитирует Полторанина Informburo.kz.

  • Ранее Kurier сообщал, что Полторанин признался полиции в кровяном допинге.
  • 27 февраля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на ЧМ по лыжным видам спорта в Зеефельде и задержали пятерых спортсменов.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте