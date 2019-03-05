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Алексей Полторанин: «Никогда в жизни не применял допинг»
У казахстанского спортсмена новая версия.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин заявил, что не принимал запрещенные вещества, хотя хотел это впервые сделать на ЧМ-2019.
«Никогда в жизни я не принимал допинг. На чемпионате мира единственный раз, когда у меня был соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад. Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков. Я сожалею о случившемся и приношу извинения всем спортсменам, любителям спорта, руководству страны и народу», – цитирует Полторанина Informburo.kz.
- Ранее Kurier сообщал, что Полторанин признался полиции в кровяном допинге.
- 27 февраля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на ЧМ по лыжным видам спорта в Зеефельде и задержали пятерых спортсменов.
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