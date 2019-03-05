Krone: в Австрии арестовали лыжника Дюрра. Он помогал Хауке и Балдауфу с допингом

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр арестован по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает Krone.

По данным австрийского издания, Дюрр сыграл ключевую роль в развернувшемся в Зеефельде допинговом скандале. Лыжники Макс Хауке и Доминик Балдауф сообщили, что именно Дюрр в 2016 году порекомендовал им обратиться к эрфуртскому доктору Марку Шмидту.

Доктор Шмидт распространял допинг среди различных атлетов. 28 февраля Шмидт был арестован.

Дюрр попался на допинге во время Олимпиады в Сочи (в его пробе обнаружили эритропоэтин) и позднее был дисквалифицирован на два года.

Йоханнес снялся в фильме ARD, где рассказал, что регулярно прибегал к кровяному допингу.

Допинговый притон в Зеефельде был замаскирован под парикмахерскую

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