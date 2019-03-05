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Krone: в Австрии арестовали лыжника Дюрра. Он помогал Хауке и Балдауфу с допингом
Попался сам – пусть попадутся и другие.
Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр арестован по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает Krone.
По данным австрийского издания, Дюрр сыграл ключевую роль в развернувшемся в Зеефельде допинговом скандале. Лыжники Макс Хауке и Доминик Балдауф сообщили, что именно Дюрр в 2016 году порекомендовал им обратиться к эрфуртскому доктору Марку Шмидту.
- Доктор Шмидт распространял допинг среди различных атлетов. 28 февраля Шмидт был арестован.
- Дюрр попался на допинге во время Олимпиады в Сочи (в его пробе обнаружили эритропоэтин) и позднее был дисквалифицирован на два года.
- Йоханнес снялся в фильме ARD, где рассказал, что регулярно прибегал к кровяному допингу.
Допинговый притон в Зеефельде был замаскирован под парикмахерскую
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