«Думал, отдам что угодно, лишь бы выйти и вернуться к семье». Полторанин об австрийской тюрьме

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин рассказал о нахождении в австрийской тюрьме после задержания. Спортсмена отвезли в участок во время ЧМ-2019, на следующий день он признался в махинациях с кровью. Выйдя на свободу, Полторанин заявил, что никогда не принимал допинг.

«Сейчас я нахожусь со своей семьей. Собираюсь в ближайшее время приехать на родину. Утром 27 числа [февраля], возвращаясь с зарядки, я зашел в апартаменты нашей команды, где меня задержала полиция. Я не переливал кровь. Я находился в одиночной камере в холодном подвале, с минимумом удобств. В тот момент я думал, что отдам что угодно, лишь бы выйти на свободу и вернуться к семье.

Сейчас я пытаюсь восстановиться от психологической травмы, полученной в тюрьме. Все анализы, которые я сдавал, показывают, что я не принимал запрещенные препараты. Я думал о запрещенном методе, но не применил. Меня вовремя остановили, я раскаиваюсь за свои мысли и прошу прощения», – приводит слова 31-летнего лыжника BNews.

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