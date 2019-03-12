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Министр спорта Казахстана: «Вина Полторанина не в применении допинга, а в намерении это сделать»
Линия защиты лыжника стала ясной.
Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что вина лыжника Алексея Полторанина состоит лишь в намерении употребить допинг.
«Полторанин не применял кровяного допинга, но он сходил к доктору в Германии и сдал кровь, это доказано. Сейчас мы на связи с адвокатами и юристами, вина спортсмена не в употреблении допинга, а в намерении», – цитирует чиновника «Р-Спорт».
Он также добавил, что Казахстан принимает меры, чтобы смягчить наказание Полторанина, но решительно выступает против допинга.
- Изначально Kurier сообщал, что Полторанин признался полиции в кровяном допинге, но потом заявил обратное.
- 27 февраля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на ЧМ по лыжным видам спорта в Зеефельде и задержали пятерых спортсменов.
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