Министр спорта Казахстана: «Вина Полторанина не в применении допинга, а в намерении это сделать»

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что вина лыжника Алексея Полторанина состоит лишь в намерении употребить допинг.

«Полторанин не применял кровяного допинга, но он сходил к доктору в Германии и сдал кровь, это доказано. Сейчас мы на связи с адвокатами и юристами, вина спортсмена не в употреблении допинга, а в намерении», – цитирует чиновника «Р-Спорт».

Он также добавил, что Казахстан принимает меры, чтобы смягчить наказание Полторанина, но решительно выступает против допинга.

Изначально Kurier сообщал, что Полторанин признался полиции в кровяном допинге, но потом заявил обратное.

27 февраля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на ЧМ по лыжным видам спорта в Зеефельде и задержали пятерых спортсменов.

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