Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пропускающий гонки Кубка мира из-за боязни заразиться коронавирусом, прокомментировал отставание от лидера общего зачета Александра Большунова. Спортсмен допустил, что из-за пандемии может пропустить главный старт сезона – чемпионат мира.

«Тяжело смотреть гонки по телевизору, когда хочешь выступать сам. Но ты знаешь, почему не участвуешь – не хочешь излишне рисковать. Но признаю, что это нелегко. Кубковые очки улетают, Большунов собирает 180 баллов за два дня. Между нами уже пропасть. У меня нет шансов в общем зачете, учитывая, что мы не выступим на «Тур де Ски».

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Мне нелегко, особенно когда лыжные гонки показывают по телевизору. Я уже почти не хочу их смотреть. Но ничего не поделаешь – такова жизнь. Надеюсь, все забудется, когда наступит чемпионат мира», – сказал 24-летний Клебо в выпуске влога на ютьюбе от 15 декабря.

На следующий день, 16 декабря, Йоханнес в интервью TV2 заявил, что не уверен в поездке на чемпионат мира в Оберстдорф.

«Первоочередная задача – оставаться здоровым, все остальное – на втором месте. Чемпионат мира – на втором месте. Если риск велик, нужно сесть и все обдумать. Но я надеюсь и верю, что мы найдем решение, которое позволит мне стартовать на чемпионате мира», – заявил норвежец.

Сборная Норвегии в полном составе пропускает предновогодние этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене, а также многодневку «Тур де Ски» 1-10 января.

Большунов выигрывает у Клебо 141 очко.

Чемпионат мира пройдет с 25 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

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