Федерация лыжных гонок Норвегии сформулировала критерии отбора для спортсменов на чемпионат мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).

«Если хочешь попасть на чемпионат мира, обязан выступить на Кубке мира. Мы поедем в Лахти и Фалун», – цитирует VG спортивного директора сборной Эспена Бьервига.

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Лахти и Фалун – заключительные этапы отбора. На Кубок поедут спортсмены, проявившие себя на национальных соревнованиях в Люгне и Тронхейме, затем 1 февраля будет объявлен окончательный состав.

Сборная Норвегии бойкотировала этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене, а также многодневку «Тур де Ски».

Первым о неучастии в соревнованиях заявил лидер команды Йоханнес Клебо – он боится заражения коронавирусом.

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