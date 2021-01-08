Федерация лыжных гонок Норвегии сформулировала критерии отбора для спортсменов на чемпионат мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).
«Если хочешь попасть на чемпионат мира, обязан выступить на Кубке мира. Мы поедем в Лахти и Фалун», – цитирует VG спортивного директора сборной Эспена Бьервига.
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Лахти и Фалун – заключительные этапы отбора. На Кубок поедут спортсмены, проявившие себя на национальных соревнованиях в Люгне и Тронхейме, затем 1 февраля будет объявлен окончательный состав.
- Сборная Норвегии бойкотировала этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене, а также многодневку «Тур де Ски».
- Первым о неучастии в соревнованиях заявил лидер команды Йоханнес Клебо – он боится заражения коронавирусом.
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