Лыжный мир уже несколько дней после лахтинского этапа переваривает и смакует эстафетную выходку Александра Большунова. Будет ли отстранение? Или более серьезное наказание? Правда ли отстегнулось крепление? Почему лыжник проигнорировал российские медиа, но сделал исключение для норвежцев? И так далее. Любители лыж словно забыли, что следующий этап стартует уже в пятницу, а не как обычно в субботу. А у Фалуна есть не менее важный сюжет – возвращение на международную лыжню Йоханнеса Клебо. Как идут дела у главного конкурента Большунова?

Нельзя сказать, что очень хорошо и согласно плану. Йоханнес по-прежнему страшно боится коронавируса и выехал в Фалун заранее на машине, чтобы избежать скопления людей в других видах транспорта. Он выехал из Тронхейма с тренером спринтерской группы Арильдом Монсеном и преодолеет на авто в среднем 500 километров. Как Клебо поедет в Германию на чемпионат мира – пока открытый вопрос, но разговоры о машине уже культивируются в медиа.

Чемпионат мира Клебо поставили условие для попадания на ЧМ 08/01/2021 В 13:15

В Фалуне 24-летний норвежец планирует бежать все дистанции: коньковую разделку, классический масс-старт и любимый классический спринт. Во время самоназначенного локдауна он соревновался на местных гонках в Норвегии, а главным турниром стал национальный чемпионат в Тронхейме – важная ступень отбора на чемпионат мира. Йоханнес уверенно выиграл спринт классикой, но на дистанции остался не просто без золота, а без медалей. Пока все выглядит так, что на чемпионате мира он побежит три гонки из шести: два спринта и большую эстафету.

Клебо делал серьезную ставку на скиатлон: 30-километровую гонку с масс-старта со сменой стилей. Ему претит возможность стать чемпионом мира на дистанции, но в сборной Норвегии – серьезнейшая конкуренция, и место Йоханнеса не оспаривается только в спринтах и на последнем этапе эстафеты. Скиатлон на чемпионате Норвегии сперва развивался по подходящему для него сценарию: пелотон не растягивался и шел в медленном темпе большой группой. Смотреть гонку было невероятно скучно, но на последнем круге лидеры-дистанционщики все же пошли в атаку и отсекли Йоханнеса. Он доехал только 15-м.

Скиатлон на чемпионате Норвегии Фото: Imago

В скиатлоне Норвегия имеет пять квот – четыре стандартных плюс Сьюр Рёте как действующий чемпион мира (два года назад в Зеефельде он дернул на финише Большунова). На чемпионате Норвегии Рёте приехал третьим за Эмилем Иверсеном и Полом Голбергом, четвертым был Симен Хегстад Крюгер (действующий олимпийский чемпион в скиатлоне), пятым – Ханс Кристер Холунн, еще один топовейший дистанционщик. Если кому-то из этой пятерки в Оберстдорфе предпочтут Йоханнеса, как это было на ЧМ-2019, не попавший в состав лыжник имеет право задавать тренерскому штабу какие угодно вопросы. Если Клебо не выдержал темп норвежского скиатлона, ему будет нечего делать на чемпионате мира, где вместе с его товарищами будут натягивать Большунов и Иво Нисканен.

После скиатлона у Йоханнеса случился кошмар на классической десятке – гонке, которую он способен выигрывать, несмотря на слабые способности раздельщика. Клебо не попал даже на подиум: уступил коллеге-спринтеру Эрику Валнесу, ноунейму Даниэлю Стоку и не самому сильному Мартину Ниэнге. На 15-километровую разделку коньком Клебо не заявился – а именно разделка свободным стилем планируется в Оберстдорфе. Там у норвежцев тоже пять мест, благодаря победе Сундбю: кроме Мартина (если он воспользуется персональной квотой) явно побегут Рёте, Крюгер, Холунд и чемпион мира среди молодежи Харальд Амундсен, который поставил гонку главной целью сезона.

Йоханнес Клебо Фото: Imago

Из дистанционных гонок на чемпионате мира остается марафон – но вы же все понимаете, да? Йоханнес и гонка на 50 километров живут в разных вселенных и в ближайшие годы вряд ли встретятся. Способности Клебо сомнительны даже на скиатлонной тридцатке – что говорить о полтиннике? Скорее всего, при малейшем увеличении темпа он просто сойдет, как уже бывало. И это будет означать лишение шансов кого-то из команды.

Клебо остаются личный спринт, командный спринт и последний этап эстафеты. Возможность завоевать только одно личное золото в не самой престижной дисциплине – катастрофа для лыжника такого статуса, для лыжника, который позиционируется норвежскими медиа как главная звезда лыжных гонок. Все идет именно к этому, хотя Йоханнес верит, что ему дадут шанс в скиатлоне. Он заявил, что выступал на чемпионате Норвегии под нагрузкой и к чемпионату мира надеется быть абсолютно в других кондициях.

Другие тексты Валерии Кукалевой про лыжные гонки:

Тур де Ски «Всю гонку думал о Йоханнесе». Большунов подколол Клебо 05/01/2021 В 11:54