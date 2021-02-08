Чемпион мира-2011 в командном спринте, канадец Девон Кершоу прокомментировал перспективы двукратного обладателя Кубка мира Александра Большунова на ЧМ-2021.

«Лучший лыжник современности Александр Большунов целенаправленно пропускает этапы Кубка мира. Поставьте себя на место норвежцев. Вы понимаете, что ваш главный раздражитель исчез и забыл о Кубке мира. Он ведь уже выиграл «Большой хрустальный глобус», борьба там закончена. Александра не было в Ульрисехамне и не будет в Нове-Место. При этом у него куча серебряных медалей с ЧМ-2019.

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Большунов способен повторить достижение Владимира Смирнова в 1995 году, когда тот взял почти все индивидуальное золото. Это невероятно правильное решение – взять паузу, выдохнуть и наконец-то тщательно подготовиться к чемпионату мира вместо того, чтобы выступать каждую неделю. Раньше Александр постоянно работал на пределе – и перед Олимпиадой, и перед ЧМ-2019. Но он голоден до золота и выступает лучше всех в последние два года.

Когда я услышал, что Большунов пропустит несколько недель, то подумал: «Боже мой, что же нас ждет на чемпионате мира!» Александр будет невероятно хорош там. Если еще и Устюгов сохранит форму, командный спринт будет превосходным. Устюгов и Большунов против норвежцев – ух, это будет классно. Я не большой поклонник командного спринта, но, думаю, на чемпионате мира нас ждет суперзрелище», – цитирует Кершоу «Чемпионат» со ссылкой на подкаст FasterSkier.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в немецком Оберстдорфе, первая гонка стартует 25 февраля.

Александр Большунов досрочно завоевал второй подряд «Большой хрустальный глобус». Это произошло 5 февраля после отказа Ивана Якимушкина от участия в этапах Кубка мира в Ульрисехамне и Нове-Место.

Владимир Смирнов из сборной Казахстана выиграл четыре медали в четырех индивидуальных гонках на ЧМ-1995 – три золота и бронза на 50-километровом марафоне.

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