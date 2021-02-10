Бывший французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что на чемпионате мира 2021 года по лыжным гонкам будет болеть за российского лыжника Александра Большунова.
«Достаточно ли силен Александр Большунов, чтобы победить всех норвежцев? Большунов в этом году показывает что-то сумасшедшее! Он очень силен, шикарно готов. Но и от норвежцев у меня большие ожидания, поскольку они пропускали этапы ради целенаправленной подготовки именно к чемпионату мира. Но думаю, что у Александра есть очень хорошие шансы выиграть. Видно, как он хочет побеждать, как он злится, когда у него это не получается. Можно вспомнить недавние эпизоды и с финнами, и с норвежцами. Понятно, почему Большунов злится: когда перед тобой закрывают калитку, это очень и очень неприятно.
Не думаю, что Александр – какой-то жесткий человек. Просто он хочет выиграть, и порой эмоции перехлестывают. Кстати, мне не очень нравится поведение норвежцев, которые говорят, что они всех вынесут на чемпионате мира и тому подобное. Поэтому я в каком-то смысле буду болеть на главном старте сезона за Александра и надеяться, что он сможет выиграть несколько гонок», – цитирует 36-летнего Фуркада «Чемпионат».
- Первые медали ЧМ-2021 лыжники разыграют 18 февраля в классическом спринте.
- Симон Фуркад – чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете.