Федерация лыжных гонок России объявила состав мужской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия).
В соцсетях ФЛГР сообщается, что на турнир заявлены Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.
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- Женский состав пока не объявлен.
- Даты проведения ЧМ-2021 – с 23 февраля по 7 марта.
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