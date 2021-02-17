Федерация лыжных гонок России объявила состав мужской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия).

В соцсетях ФЛГР сообщается, что на турнир заявлены Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.