В случае побед российских спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта на церемониях награждения вместо гимна России будет звучать гимн Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
«На протяжении всего чемпионата мира FIS примет определенные меры (для исполнения решения Спортивного арбитражного суда). В их число войдет использование гимна FIS вместо гимна России», – приводит «Р-Спорт» заявление пресс-службы федерации.
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- CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между ВАДА и РУСАДА, согласно которому российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.
- Ранее комиссия спортсменов предложила вместо гимна РФ на Олимпийских играх проигрывать «Катюшу». Эта же мелодия будет звучать в случае победы сборной России на ЧМ-2021 по хоккею.
- Чемпионат мира по лыжным видам спорта (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдет с 25 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.
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