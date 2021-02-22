Российский лыжник Сергей Устюгов 21 февраля упал во время контрольной гонки и получил небольшие повреждения. Старт основной программы чемпионата мира – в четверг, 25 числа.

Лыжники соревновались в Оберстдорфе (Германия) на дистанции 11,25 километра свободным стилем. Устюгов не завершил гонку из-за падения – об этом сообщил аналитик группы Маркуса Крамера Анатолий Волков.

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«Сергей упал на спуске на первом круге, после чего сразу же завершил гонку. Отделался небольшими ушибами – в целом все нормально, не беспокойтесь. Спуски здесь, конечно, довольно опасные, особенно когда спортсмены вынуждены проходить их на деревянных ногах после километрового подъема. Денис Спицов сегодня, кстати, тоже прилично кувыркнулся со спуска и сломал палку. И Сергей Ардашев тоже падал. В общем, трасса тут веселая», – написал Волков в инстаграме.

Позже падение Устюгова прокомментировал его тренер Маркус Крамер. По его словам для NRK, травмы оказались серьезнее. «Ему пришлось сойти с дистанции. Он упал на спину, плечо и правую ногу. Это большая проблема, выглядело плохо и было больно. Большой шок для меня. Посмотрим, какие будут последствия, но мы не думаем, что что-то сломано», – заявил немецкий коуч.

25 февраля на чемпионате мира состоится спринт, где планируется участие Устюгова.

Сергей пропустил старт сезона из-за коронавируса и последующего восстановления.

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