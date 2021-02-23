Норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил готовность к чемпионату мира в Оберстдорфе (Германия) и заявил, что не считает себя фаворитом турнира.

«Я не фаворит этого чемпионата. И для меня невероятно приехать на турнир и не быть фаворитом даже на тренировках. Чувствую себя проигравшим в спринте, а на дистанции у нас есть сильный русский (Александр Большунов – Eurosport.ru) и несколько норвежцев», – цитирует 24-летнего Клебо TV2.

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«По замыслу Йоханнеса чемпионат мира стал главной целью сезона, а статус Кубка мира был понижен, – заявил дед и личный тренер Йоханнеса Коре Хёсфлот. – Если мы сделали все правильно, все будет хорошо. Но если что-то не получилось, придется подождать до следующей зимы».

Для элитных лыжников ЧМ стартует классическим спринтом в четверг, 25 февраля.

Клебо пропустил значительную часть этапов Кубка мира из-за боязни заразиться коронавирусом.

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