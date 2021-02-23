С 24 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе состоится чемпионат мира по лыжным видам спорта, где медали разыграют лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы. Eurosport покажет турнир в полном формате на телеканалах и сайте. Представляем расписание стартов по московскому времени.
24 февраля, среда
Лыжи. Квалификационная гонка 5 км, конек, женщины – 14:30
Лыжи. Квалификационная гонка 10 км, конек, мужчины – 16:30
Прыжки с трамплина. Малый трамплин, квалификация, женщины – 20:00
25 февраля, четверг
Лыжи. Спринт, классика, квалификация – 14:45
Лыжи. Спринт, классика, финалы – 17:15
Прыжки с трамплина. Малый трамплин, женщины – 19:00
Юлия Ступак
Фото: Imago
26 февраля, пятница
Лыжное двоеборье. Малый трамплин/10 км, мужчины. Прыжки – 12:15, гонка – 18:00
Прыжки с трамплина. Командные соревнования, женщины – 19:15
Прыжки с трамплина. Малый трамплин, квалификация, мужчины – 22:30
27 февраля, суббота
Лыжное двоеборье. Малый трамплин/5 км, женщины. Прыжки – 12:00, гонка – 17:30.
Лыжи. Скиатлон 7,5+7,5 км, женщины – 13:45
Лыжи. Скиатлон 15+15 км, мужчины – 15:30
Прыжки с трамплина. Малый трамплин, мужчины – 18:30.
28 февраля, воскресенье
Лыжное двоеборье. Командные соревнования, мужчины. Прыжки – 12:00, гонка – 17:00
Лыжи. Командный спринт, конек, полуфиналы – 13:00
Лыжи. Командный спринт, конек, финалы – 15:00
Александр Большунов
Фото: Imago
Прыжки с трамплина. Смешанные командные соревнования – 19:00
2 марта, вторник
Лыжи. 10 км, конек, женщины – 15:15
Прыжки с трамплина. Большой трамплин, квалификация, женщины – 20:00
3 марта, среда
Лыжи. 15 км, конек, мужчины – 15:15
Прыжки с трамплина. Большой трамплин, женщины – 19:15
4 марта, четверг
Лыжное двоеборье. Большой трамплин/10 км, мужчины. Прыжки – 13:00, гонка – 17:15
Лыжи. Эстафета 4*5 км, женщины – 15:15
Прыжки с трамплина. Большой трамплин, квалификация, мужчины – 19:30
Ээро Хирвонен (Финляндия)
Фото: Imago
5 марта, пятница
Лыжи. Эстафета 4*10 км, мужчины – 15:15
Прыжки с трамплина. Большой трамплин, мужчины – 19:00
6 марта, суббота
Лыжное двоеборье. Командный спринт, мужчины. Прыжки – 12:00, гонка – 17:00
Лыжи. Масс-старт 30 км, классика, женщины – 14:30
Прыжки с трамплина. Командные соревнования, мужчины – 19:00
7 марта, воскресенье
Лыжи. Масс-старт 50 км, классика, мужчины – 15:00