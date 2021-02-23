С 24 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе состоится чемпионат мира по лыжным видам спорта, где медали разыграют лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы. Eurosport покажет турнир в полном формате на телеканалах и сайте. Представляем расписание стартов по московскому времени.