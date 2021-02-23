С 24 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе состоится чемпионат мира по лыжным видам спорта, где медали разыграют лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы. Eurosport покажет турнир в полном формате на телеканалах и сайте. Представляем расписание стартов по московскому времени.

24 февраля, среда

Чемпионат мира
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ЧАС НАЗАД

Лыжи. Квалификационная гонка 5 км, конек, женщины – 14:30

Лыжи. Квалификационная гонка 10 км, конек, мужчины – 16:30

Прыжки с трамплина. Малый трамплин, квалификация, женщины – 20:00

25 февраля, четверг

Лыжи. Спринт, классика, квалификация – 14:45

Лыжи. Спринт, классика, финалы – 17:15

Прыжки с трамплина. Малый трамплин, женщины – 19:00

Юлия Ступак

Фото: Imago

26 февраля, пятница

Лыжное двоеборье. Малый трамплин/10 км, мужчины. Прыжки – 12:15, гонка – 18:00

Прыжки с трамплина. Командные соревнования, женщины – 19:15

Прыжки с трамплина. Малый трамплин, квалификация, мужчины – 22:30

27 февраля, суббота

Лыжное двоеборье. Малый трамплин/5 км, женщины. Прыжки – 12:00, гонка – 17:30.

Лыжи. Скиатлон 7,5+7,5 км, женщины – 13:45

Лыжи. Скиатлон 15+15 км, мужчины – 15:30

Прыжки с трамплина. Малый трамплин, мужчины – 18:30.

28 февраля, воскресенье

Лыжное двоеборье. Командные соревнования, мужчины. Прыжки – 12:00, гонка – 17:00

Лыжи. Командный спринт, конек, полуфиналы – 13:00

Лыжи. Командный спринт, конек, финалы – 15:00

Александр Большунов

Фото: Imago

Прыжки с трамплина. Смешанные командные соревнования – 19:00

2 марта, вторник

Лыжи. 10 км, конек, женщины – 15:15

Прыжки с трамплина. Большой трамплин, квалификация, женщины – 20:00

3 марта, среда

Лыжи. 15 км, конек, мужчины – 15:15

Прыжки с трамплина. Большой трамплин, женщины – 19:15

4 марта, четверг

Лыжное двоеборье. Большой трамплин/10 км, мужчины. Прыжки – 13:00, гонка – 17:15

Лыжи. Эстафета 4*5 км, женщины – 15:15

Прыжки с трамплина. Большой трамплин, квалификация, мужчины – 19:30

Ээро Хирвонен (Финляндия)

Фото: Imago

5 марта, пятница

Лыжи. Эстафета 4*10 км, мужчины – 15:15

Прыжки с трамплина. Большой трамплин, мужчины – 19:00

6 марта, суббота

Лыжное двоеборье. Командный спринт, мужчины. Прыжки – 12:00, гонка – 17:00

Лыжи. Масс-старт 30 км, классика, женщины – 14:30

Прыжки с трамплина. Командные соревнования, мужчины – 19:00

7 марта, воскресенье

Лыжи. Масс-старт 50 км, классика, мужчины – 15:00

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