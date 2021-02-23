Юрий Бородавко, тренер лидеров сборной России Александра Большунова и Натальи Непряевой, рассказал о состоянии лыжников перед стартом чемпионата мира.

О Большунове

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ВЧЕРА В 20:45

«К сожалению, Александр на заключительном этапе подготовки в горах подхватил легкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки».

О Непряевой

«На сегодняшний день вероятность процентов 90, что она будут стартовать с самого начала – то есть, в спринтерской гонке. Надеемся, что с каждой гонкой Наталья будет набирать форму. И надеемся на Непряеву в классической эстафете, где у нас есть все шансы на медаль самой высокой пробы», – заявил Бородавко в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Непряева сломала руку на этапе Кубка мира в Фалуне и рисковала не выступить на ЧМ.
  • Также на контрольной гонке 21 февраля травм после падения получил Сергей Устюгов.
  • Турнир пройдет с 24 февраля по 7 марта.

Чешская лыжница оскорбила Большунова. Теперь оправдывается

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