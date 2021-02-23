«К сожалению, Александр на заключительном этапе подготовки в горах подхватил легкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки».

«На сегодняшний день вероятность процентов 90, что она будут стартовать с самого начала – то есть, в спринтерской гонке. Надеемся, что с каждой гонкой Наталья будет набирать форму. И надеемся на Непряеву в классической эстафете, где у нас есть все шансы на медаль самой высокой пробы», – заявил Бородавко в интервью «Спорт-Экспрессу».