Юрий Бородавко, тренер лидеров сборной России Александра Большунова и Натальи Непряевой, рассказал о состоянии лыжников перед стартом чемпионата мира.
О Большунове
«К сожалению, Александр на заключительном этапе подготовки в горах подхватил легкую простуду. Чтобы не форсировать форму, не загонять спортсмена, было принято решение спустить его с гор раньше срока и отправить в Оберстдорф, где он проходит заключительный этап подготовки».
О Непряевой
«На сегодняшний день вероятность процентов 90, что она будут стартовать с самого начала – то есть, в спринтерской гонке. Надеемся, что с каждой гонкой Наталья будет набирать форму. И надеемся на Непряеву в классической эстафете, где у нас есть все шансы на медаль самой высокой пробы», – заявил Бородавко в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Непряева сломала руку на этапе Кубка мира в Фалуне и рисковала не выступить на ЧМ.
- Также на контрольной гонке 21 февраля травм после падения получил Сергей Устюгов.
- Турнир пройдет с 24 февраля по 7 марта.