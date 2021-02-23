Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что российский лыжник Сергей Устюгов может полностью пропустить чемпионат мира – падение на контрольной гонке оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально.
«Сергей сказал, что если не сможет сделать сегодня весь запланированный объем работы, то, скорее всего, не будет стартовать в спринте 25 февраля. Ждем его решения, но ситуация не радужная.
Есть ли у него шанс выступить в других гонках чемпионата мира? Мы планировали посмотреть Сергея на Кубке мира в Нове-Место на 15 км, но соревнования отменились из-за коронавируса. Так что возможности его проверить не было. Если говорить о его неплохих результатах на Кубке мира в Фалуне (12-е, седьмое и четвертое места), то остальные наши ребята были уставшими после «Тур де Ски» и этапа в Лахти. А Сергей был на легкости. Сравнивать не совсем корректно.
Будем смотреть, что он скажет: побежит он спринт или нет. Если нет, то вряд ли мы сможем ему что-то предложить. Реальность такова. Все ребята отбирались на каждую гонку, была жесткая конкуренция. За былые заслуги неправильно что-то менять. Думаю, любой тренер с этим согласен», – заявила Вяльбе в совместном прямом эфире с проектом «На лыжи!». Ее слова цитирует «Спорт-Экспресс».
- В воскресенье, 21 февраля, Устюгов упал во время контрольной гонки на 11,25 километра в Оберстдорфе и не завершил дистанцию из-за повреждений.
- Спринтерская гонка на ЧМ состоится в четверг, 25 февраля.