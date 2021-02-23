Зимний мир переварил чемпионат мира по биатлону и готовится к лыжному. Все в курсе, что в четверг элита зарубится за медали в классическом спринте, но на самом деле турнир стартует днем раньше. Именно 24 февраля – официальная дата старта чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. На старт выйдут не только прыгуньи с трамплина, но и лыжники.

В расписании стоят некие квалификационные гонки свободным стилем: 5-километровая женская и 10-километровая мужская. Уже на этой стадии начинаются вопросы: какая еще квалификация? Квалификация – это же только в спринтах? А Россия выступит? Но я сейчас назову только одну фамилию, и вы вспомните, что такое квалификационная гонка и почему ее обязательно нужно смотреть. Итак, готовы? Адриан Солано. Чемпионат мира 2017 года.

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Солано – венесуэльский лыжник, который стал мемом ЧМ в финском Лахти. Парень, который никогда не видел снега, стартовал в квалификации и с первых же метров удивил весь мир лыжным мастерством. Вернее, его отсутствием. Адриан едва не навернулся еще в стартовой калитке, а потом все же несколько раз упал, сломал палку и потерял лыжу – пристегивать помогал волонтер. Словом, про это нужно не читать – это нужно видеть.

Солано в прямом смысле увидел снег впервые – это не шутка ради красного словца. В Венесуэле он тренировался только на лыжероллерах, а перед чемпионатом мира должен был провести подготовительный сбор в Стокгольме и познакомиться-таки со снегом, но дальше с Адрианом произошла прямо-таки шпионская история. В парижском аэропорту его арестовали по подозрению в наркоторговле, не поверив, что темнокожий молодой человек едет на чемпионат мира по лыжам. В итоге он провел пять дней в изоляторе и едва не был депортирован, но наконец связался с венесуэльским консульством и все же добрался до Финляндии. Стартовать пришлось с пылу с жару, поэтому и получится такой незабываемый перфоманс.

«Именно поэтому я заранее хотел приехать в Стокгольм, чтобы познакомиться со снегом. А в итоге приехал и подумал: «Что за фигня? Где я вообще!» Стою около стадиона, а меня уже вызывают по громкой связи: «Адриан Солано, Адриан Солано, минута до старта!» А я стою, как дурак, в джинсах и обычных ботинках. Тренер достает форму из чемодана и кричит: «Одевайся!» Пришлось раздеваться прямо перед камерами, натягиваю костюм и бегу на старт. Даже палки забыл закрепить на руках. Паника была та еще!

Хотя это получилось не лучшее выступление, но я все это воспринимаю с юмором и сам смеюсь над тем, как падал на трассе. Было мегаржачно – то, как я падал! Но эти падения меня мотивировали и придали мне сил. И в следующий раз, я уверен, падать так уже не буду», – рассказал Солано в интервью.

Адриан Солано Фото: Imago

К сожалению, в Зеефельде-2019 мы не увидели ни Адриана, ни других лыжников из Венесуэлы. Новое правительство перестало поддерживать спортсменов-зимников, и Солано не стеснялся в выражениях.

«На самом деле, нам всегда приходилось искать средства самим, на наркоманов-коррупционеров из правительства никакой надежды нет. Но в этот раз все совсем плохо. Я переехал в Мексику, продаю тут гамбургеры в своем фургоне, хочу вытащить сюда семью. Но государство вмешалось в работу учреждения, которое работает с загранпаспортами, и чтобы его получить, надо заплатить две тысячи долларов», – сокрушался Адриан. Поэтому вряд ли мы увидим его и в Оберстдорфе, но другие сенсации – почему нет?

Так что это за квалификационная гонка?

Да, за рассказами о венесуэльской легенде можно потерять нить рассуждения. Квалификационная гонка, как можно понять из ее названия, дает спортсменам из нелыжных стран возможность попасть на основные гонки: разделку, скиатлон или марафон. Россия, понятное дело, не участвует – лидеры попадают на чемпионат мира благодаря FIS-пунктам и Кубку наций.

Призеры квалификационной гонки на ЧМ-2019 Фото: Imago

Например, на ЧМ-2019 мужскую гонку выиграл бельгиец Тибо де Марре и выступил в двух гонках: в разделке занял 75-е место, а со скиатлона был снят как круговой. А китаянка Менг Хунджилан, которая победила у женщин, была 67-й в спринтерском прологе и 68-й – на классической разделке.

Квалификационная гонка не выявит лыжных талантов: ноунеймы останутся ноунеймами навсегда, не пробьются в лыжную элиту и не попадут в дальнейшем на подиум Кубка мира. Но наблюдать за стараниями неравнодушных людей, многие из которых исполняют на чемпионате мира заветную мечту, всегда интересно. И здесь появляются удивительные истории, которые не снились Большунову и Клебо.

Квалификационные гонки состоятся 24 февраля в 11:00 и 12:30 по московскому времени, их можно увидеть на Eurosport.ru по подписке.

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