Букмекеры принимают необычные ставки на классический спринт чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия). Они связаны с лидером сборной России Александром Большуновым.
Например, можно предсказать, упадет ли Большунов (да – коэффициент 6,00, нет – 1,10). А также ударит ли он палкой Йоханнеса Клебо (100,00) и въедет ли в норвежца после финиша (200,0). Сложная ставка «Клебо перекроет Большунову траекторию, и Большунов упадет» оценивается более вероятной – 50,00.
Чемпионат мира
Большунов простудился накануне ЧМ. Подготовку изменили
- Большунов повел себя неспортивно на финише эстафеты в Лахти – замахнулся палкой на финского соперника, а потом въехал в него после финиша. Российская команда была дисквалифицирована.
- Спринт состоится в четверг, 25 февраля.
Чемпионат мира
Клебо – о ЧМ: «Я не фаворит, чувствую себя проигравшим»
Лыжные гонки
Чешская лыжница оскорбила Большунова. Теперь оправдывается