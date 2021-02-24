Букмекеры принимают необычные ставки на классический спринт чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия). Они связаны с лидером сборной России Александром Большуновым.

Например, можно предсказать, упадет ли Большунов (да – коэффициент 6,00, нет – 1,10). А также ударит ли он палкой Йоханнеса Клебо (100,00) и въедет ли в норвежца после финиша (200,0). Сложная ставка «Клебо перекроет Большунову траекторию, и Большунов упадет» оценивается более вероятной – 50,00.