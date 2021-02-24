Латвийская биатлонистка Байба Бендика выиграла квалификационную гонку чемпионата мира по лыжным гонкам в Обрестдорфе на 5 километров свободным стилем.

29-летняя Бендика опередила на 24,3 секунды Карен Чанлунг из Тайваня, на минуту 5,9 секунды – армянку Катю Галстян. В десятку попали еще две представительницы Латвии, а также лыжницы из Бразилии, Исландии, Хорватии, Аргентины и Венгрии. Три последних места заняли спортсменки из Непала: одна из них проиграла Бендике почти 22 минуты.

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Квалификационная гонка необходима, чтобы набрать FIS-пункты и получить право участия в основных гонках чемпионата мира.

  • Бендика – действующая чемпионка Европы по биатлону в спринте.
  • У Латвии есть элитная лыжница Патриция Эйдука, несколько раз попадавшая в топ-10 на этапах Кубка мира.

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