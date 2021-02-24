29-летняя Бендика опередила на 24,3 секунды Карен Чанлунг из Тайваня, на минуту 5,9 секунды – армянку Катю Галстян. В десятку попали еще две представительницы Латвии, а также лыжницы из Бразилии, Исландии, Хорватии, Аргентины и Венгрии. Три последних места заняли спортсменки из Непала: одна из них проиграла Бендике почти 22 минуты.