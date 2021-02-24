Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).
«Внимание! Есть инфа, что Сергей Устюгов не выступит на чемпионате мира по лыжам. После падения в контрольной гонке состояние не очень! Ждем и желаем парню здоровья!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
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- Устюгов упал во время контрольной гонки 21 февраля и не завершил дистанцию. Его тренер Маркус Крамер сообщил о полученных повреждениях.
- Сергей пропустил первую часть сезона из-за осложнений после коронавируса.
- Первый комплект медалей будет разыгран 25 февраля в классическом спринте.
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