Российский лыжник Сергей Устюгов выступит в спринте на чемпионате мира, несмотря на повреждения, полученные из-за падения на контрольной гонке.

«Устюгов завтра стартует», – заявила в комментарии «Р-Спорту» Елена Вяльбе, тем самым опровергнув инсайд комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

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Губерниев заявил, что Устюгов не выступит на ЧМ
3 ЧАСА НАЗАД
  • Устюгов упал во время контрольной гонки 21 февраля и не завершил дистанцию. Его тренер Маркус Крамер сообщил о полученных повреждениях.
  • Сергей пропустил первую часть сезона из-за осложнений после коронавируса.
  • Первый комплект медалей будет разыгран 25 февраля в классическом спринте.

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