Российский лыжник Сергей Устюгов выступит в спринте на чемпионате мира, несмотря на повреждения, полученные из-за падения на контрольной гонке.
«Устюгов завтра стартует», – заявила в комментарии «Р-Спорту» Елена Вяльбе, тем самым опровергнув инсайд комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.
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Губерниев заявил, что Устюгов не выступит на ЧМ
- Устюгов упал во время контрольной гонки 21 февраля и не завершил дистанцию. Его тренер Маркус Крамер сообщил о полученных повреждениях.
- Сергей пропустил первую часть сезона из-за осложнений после коронавируса.
- Первый комплект медалей будет разыгран 25 февраля в классическом спринте.
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