Чемпионат мира по лыжам стартует классическим спринтом – гонкой, где Александр Большунов не считается главным претендентом на золото да и вообще на медаль. Но лидер и досрочный победитель общего зачета Кубка мира идет абсолютным фаворитом дистанционных гонок и надеется наконец стать чемпионом мира. В Зеефельде-2019 не получилось – с тех пор Александр возмужал в тактическом плане. Однако легко ему точно не будет по двум причинам.

Аномально жаркая погода

Чемпионат мира Самое полное расписание лыжного ЧМ. А еще прыжки и двоеборье ВЧЕРА В 12:04

Сезон-2020/21 удивляет и интригует. В январе лыжники массово обморозились на марафоне Ла Диагонела в Швейцарии – температура на отдельных участках трассы была ниже -20 градусов. Многие попали в больницу с обморожениями, некоторым грозила ампутация – к счастью, обошлось. В Оберстдорфе ситуация абсолютно противоположная: светит солнце, шкала на градуснике подошла практически к +20. Спортсмены раскатываются в майках и укороченных комбинезонах, а состояние трасс на тренировках приводит в ужас.

«Со своей стороны уже не надеюсь, что выиграю медаль, – пессимистичен норвежец Эмиль Иверсен. – Поеду, чтобы загореть. И чем больше здесь бегаю, тем более коричневым становлюсь».

«Ехать здесь опасно, – считает его сокомандник Харальд Амундсен. – Бежать дистанционную гонку по такой трассе в середине дня неоправданно». «На спусках нужно найти правильную траекторию и скрестить пальцы, чтобы проехать», – высказывание норвежского тренера Уле Мортена Иверсена.

FIS понимает, что что-то пошло не так, но ничего не может с этим делать. Хотя выбор Оберстдорфа изначально удивил: когда в этом немецком городе проходит «Тур де Ски», обязательно что-то случается. Либо гонка с массовыми завалами, либо по трассе летают рекламные щиты из-за урагана. Теперь – жара, которую пока компенсировали переносом первых гонок на более раннее время.

«Мягкий снег – самая большая проблема, – говорит рейс-директор FIS Пьер Миньерей. – Совершенно очевидно, что лыжня очень мягкая. Конечно, это вызывает беспокойство. Мы сделаем все возможное, чтобы создать лучшие условия, которые могут быть, но я не могу обещать, что они будут идеальными. Мы знаем, что бороться с погодными условиями сложно, но есть вещи, которые мы можем и будем делать. Также проблемы начинаются с начала трассы ближе к стадиону, и это сложно изменить. Здесь трудно контролировать лыжи, и это может привести к большему количеству аварий в масс-старте».

Теплая погода сама по себе – традиционно сложная задача для российских сервисменов. Даже в Лахти, где был небольшой плюс, команда не попала в мазь, а спустя неделю накатывала всех на морозе в Фалуне. Здесь – экстремально жаркая для лыж температура, и смазчикам придется очень потрудиться. Но и от них зависит не все: пашня вместо лыжни – условия для легких компактных лыжников вроде Дениса Спицова (к счастью), Сьюра Рёте, Симена Хегстада Крюгера и Терезы Йохауг. Добавляют беспокойства и слова Миньерея о падениях в гонках с массовым стартом: устойчивость – тоже не сильная сторона российских лыжников. Будет грустно, если в распределение медалей вмешается случай.

Норвежский бункер

Готовиться к главному старту сезона в бункере – сленговое выражение лыжных болельщиков. Нетрудно догадаться, что оно означает планомерный пропуск кубковых стартов ради подготовки к чемпионату мира и Олимпиаде: иногда расчетливый, иногда – вынужденный. Дарио Колонья сломал ногу перед олимпийским сезоном-2013/14, восстановился аккурат к Сочи и взял два золота, а швед Юхан Ульссон целенаправленно изолировался от семьи на два месяца и посвящал все время подготовке даже не ко всему турниру, а к отдельно взятой гонке. Так он выиграл марафон на ЧМ-2013 и разделку на ЧМ-2015. Более слабая степень бункерства – пропускать «Тур де Ски»: так в свое время делали Шарлотта Калла, Тереза Йохауг и Марит Бьорген. Это всегда срабатывало.

Юхан Ульссон (Швеция) на ЧМ-2013 Фото: Getty Images

Но в текущем сезоне случай уникален – в бункере затаилась вся сборная. Речь, конечно же, о норвежцах, которые выступили на открытии сезона в Руке и паре этапов в январе. В Лахти норвежцы доминировали над Россией, в Фалуне Большунов уничтожил их на дистанции, оставив Клебо только его профильный спринт. Но с последней гонки прошел почти месяц – на данный момент неясна форма ни норвежцев, ни русских, ни остальных. И ответ на этот вопрос будет ясен только после первых гонок – спринта и скиатлона.

Какие гонки подходят Большунову?

Абсолютно точно не все – поэтому не нужно кричать, что все пропало, если Александр не станет медалистом спринта. Лыжник планирует бежать все шесть дисциплин, с чем не согласна Елена Вяльбе, но такой опыт точно по силам Большунову: в Зеефельде он закрыл всю программу и взял четыре серебра. В этот раз главная цель – золото: даже шесть вторых мест станут неудачным выступлением.

Александр Большунов Фото: Getty Images

Лучший шанс Саши – марафон классикой в заключительный день чемпионата мира, 7 марта. Он выиграл два подряд классических полтинника в Осло в 2019-м и 2020-м за явным преимуществом и считается суперфаворитом – но, конечно, нужно учитывать описанные в предыдущих пунктах условия. 15-километровую дистанцию коньком Александр забрал месяц назад в Фалуне – но в теснейшей борьбе с Норвегией. Побеждать в скиатлоне Большунов тоже умеет. Что касается командных дисциплин, то лидер команды, разумеется, сделает максимум, но на момент последнего смотра в Фалуне норвежская сборная была сильнее российской.

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