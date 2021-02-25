FIS вынесла дополнительное наказание лидеру Кубка мира Александру Большунову по итогам его стычки с финским лыжником Йони Мяки.
Александр будет обязан выплатить денежный штраф в 2 тысячи франков (1,8 тысячи евро) и пройти испытательный срок в пять гонок. В случае повторного нарушения Большунов будет автоматически дисквалифицирован на две гонки.
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Глава ФЛГР Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» заявила, что федерация пытается обжаловать данное решение.
- Инцидент произошел в конце эстафетной гонки в Лахти. Йони Мяки перекрыл Большунов финишный коридор, в ответ тот врезался в финна после финиша. Команду Александра дисквалифицировали.
- 24 февраля в немецком Оберстдорфе стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. 25 февраля мужчины и женщины пробегут спринтерские гонки.
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