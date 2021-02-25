FIS вынесла дополнительное наказание лидеру Кубка мира Александру Большунову по итогам его стычки с финским лыжником Йони Мяки.

Александр будет обязан выплатить денежный штраф в 2 тысячи франков (1,8 тысячи евро) и пройти испытательный срок в пять гонок. В случае повторного нарушения Большунов будет автоматически дисквалифицирован на две гонки.