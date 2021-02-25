Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла первую золотую медаль чемпионата мира в Оберстдорфе, став лучшей в классическом спринте.

Серебряная медаль досталась норвежке Майкен Касперсен Фалле, бронзовая – словенке Анамарии Лампич. Также участницами финала были победительница квалификации Йоханна Хагстрём (Швеция) и представительницы Норвегии Ане Стенсет и Тирил Венг.