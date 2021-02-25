Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла первую золотую медаль чемпионата мира в Оберстдорфе, став лучшей в классическом спринте.

Серебряная медаль досталась норвежке Майкен Касперсен Фалле, бронзовая – словенке Анамарии Лампич. Также участницами финала были победительница квалификации Йоханна Хагстрём (Швеция) и представительницы Норвегии Ане Стенсет и Тирил Венг.

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Российские лыжницы Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Христина Мацокина вылетели в четвертьфинальных забегах.

  • Сундлинг впервые стала чемпионкой мира.
  • Следующий комплект наград лыжницы разыграют 27 февраля в скиатлоне.

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