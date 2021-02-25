Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе – весь подиум достался Норвегии.
Вторым стал Эрик Валнес, бронзовую медаль взял Ховард Таубёл. Александр Большунов финишировал четвертым, Сергей Устюгов – пятым. Шестым в финальном забеге стал швед Оскар Свенссон, выбравший стилем передвижения даблполинг. На руках лыжник не сумел качественно пройти подъемы.
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Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, Александр Теретьев – в четвертьфинале.
- Клебо взял четвертое золото чемпионата мира. На ЧМ-2019 он также выиграл спринт.
- Второй комплект наград лыжники разыграют 27 февраля в скиатлоне.
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