Россия осталась без медалей в первый день лыжного чемпионата мира: полный мужской подиум классического спринта взяла Норвегия, в женском награды распределились между шведкой, норвежкой и словенкой. Александр Большунов остался на самом обидном четвертом месте, Сергей Устюгов, который вовсе мог не выйти на старт, финишировал следом. Девушки вчетвером остались на стадии четвертьфинала.

В целом ничего ужасного и непредсказуемого не произошло: именно такой исход мужского финала читался задолго до старта чемпионата мира. Разве что, бронзовый призер Ховард Солос Таугбёл в прогнозах менялся на шведа Оскара Свенссона, который в текущем сезоне выиграл уже два спринта. Но Свенссон сделал откровенную глупость – вышел на финал на коньковых лыжах и забирался в крутые подъемы Оберстдорфа даблполингом, на руках. Он закономерно приехал последним и лишился классного шанса на первую для себя медаль чемпионата мира.

Чемпионат мира Большунов получил испытательный срок на 5 гонок 7 ЧАСОВ НАЗАД

«Похоже, он получил несколько тактических советов от Калле Халварссона и Виктора Торна, – посмеялся норвежец Эмиль Иверсен, вспомнив других шведских деятелей, о неудачах и глупых решениях которых складывают мемы. – Очень странно, что он выбрал даблполинг. Он мог бороться за медаль, но, кажется, просто не хотел ее выиграть».

Оскар Свенссон Фото: Imago

Но вернемся к сборной России. В последние сезоны спринт нельзя назвать российским видом: возможно, дело в устранении спринтерской группы Юрия Каминского, где звездил Никита Крюков, а может, норвежцы намного сильнее и вариативнее именно на короткой дистанции. Или все это вместе. В любом случае, невероятно крутым и практически невозможным результатом для Большунова, Устюгова или Ретивых в классическом спринте была бы бронза. А золото и серебро Клебо с Валнесом прекрасно читалось еще в конце ноября.

Собственно, а почему Россия должна была брать медали спринта? На старте сезона в Руке Большунов точно так же финишировал четвертым за Валнесом, Клебо и Иверсеном. На коньке в Дрездене не было норвежцев, шведов и финнов – Ретивых и Большунов стали третьим-четвертым вслед за Федерико Пеллегрино и британцем (!) Эндрю Янгом. Днем позже Александр и Глеб выиграли командник, но это немного другая специфика, абсолютно противоположный рельеф и, опять же, отсутствие сильных пар из северных стран.

Идем дальше: на коньке в Валь-Мюстейре Большунов уступил Пеллегрино, Ретивых стал четвертым, пропустив вперед еще и Ришара Жува. Классика в Валь-ди-Фьемме – второе и третье места за Свенссоном. Норвежцев на «Тур де Ски» все так же нет. Наконец, в Фалуне Устюгов стал четвертым, а в Ульрисехамне (где норвежцы выступали вторым составом) Ретивых опять проиграл шведу. Так откуда взяться медалям чемпионата мира? Четвертое и пятое – хорошие места для сборной России в спринте на данный момент. Норвежцы переработали Большунова частотой и мощью в подъеме, а потом легко растолкались на спуске перед выкатом на финишную прямую.

Большунов и Устюгов не выдержали норвежской бури в спринте

Можно ли что-то поменять? Да, но не прямо сейчас. Возвращение спринта – важная задача для Елены Вяльбе и тренерского штаба на следующий олимпийский цикл. В Пекине-2022 им с большой долей вероятности придется пожертвовать. Нужно ли реанимировать спринтерскую группу? Спорный вопрос. С одной стороны, у норвежцев есть спринтгутта (спринтерская группа), но Клебо и компания показывают топ-результаты и на дистанции, а Крюков и Панжинский не могли достойно пробежать и десяти километров. Да и сейчас разве можно представить Глеба Ретивых – единственного профильного спринтера в сборной – на первом этапе эстафеты? Даже гипотетически: нет. А Валнес именно его и побежит. И в этом разница.

В общем, в Оберстдорфе 25 февраля не произошло абсолютно ничего страшного. Ждем субботнего скиатлона – и там Большунов имеет отличные шансы на первое золото чемпионата мира.

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