Лыжник сборной России Сергей Устюгов с недоверием отнесся к идее перейти из группы Маркуса Крамера к Юрию Бородавко, тренеру двукратного обладателя «Большого хрустального глобуса» Александра Большунова.

«Меня до сих пор уговаривают идти к Юрию Викторовичу [Бородавко]. Но я уже взрослый спортсмен и понимаю, что если кого-то не устраивают мои результаты, то мне проще завязать. Я просто не выдержу его нагрузки, о чем говорю честно. Я не молодой спортсмен, не в том состоянии.

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Речь идет о том, чтобы я шел даже не к Юрию Викторовичу, а в пару к Александру Большунову, но, насколько я знаю, ему пара и не нужна. Да и не возьмет меня Юрий Викторович, мы же друг друга прекрасно знаем – я порядка трех месяцев готовился у него в юниорском возрасте.

Помню, тогда три дня проходил как ковбой – с согнутыми ногами, это я запомнил на всю жизнь. Поэтому если мне сейчас скажут идти к нему тренироваться, то я лучше брошу лыжи в угол и уйду. Я хочу жить, быть здоровым и двигаться дальше.

Я не лучший друг Александра Большунова, я не знаю, как он тренируется. Как и вы, я наслышан, что он тренируется много и один, и что ребят, которые хотят зацепиться с ним на тренировке, он просто старается игнорить. Все сугубо индивидуально. Даже в командном виде спорта футболе все игроки выполняют разную нагрузку», – сказал Устюгов в интервью агентству ТАСС.

Сергей Устюгов вышел в финал командного классического спринта на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе. Он занял пятое место и уступил трем норвежцам и Большунову.

Устюгов также заявил, что пропустит финал Кубка мира и закончит сезон-2020/21 выступлением на ЧМ в Германии.

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