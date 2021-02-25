«Про меня многие говорят: лентяй, лоботряс, но мне важно, что обо мне думает моя семья, мои родные и друзья. Хейтеры меня не сильно волнуют.

Я должен болельщикам? Должен выигрывать? Ребята, очнитесь, в любом виде спорта и у болельщиков есть любимчики и нелюбимчики, кого-то хейтят. Если я скажу болельщикам, что выиграю, а потом этого не сделаю, то лучше об этом и не говорить.

Как и все болельщики, я смотрел «Тур де Ски» по телевизору, также переживал за нашу страну и понимал, что ни один из ребят не бежит ради болельщиков, а бежит ради нашей державы и ради своего результата, чтобы двигаться дальше. А когда я слышу, что должен и обязан… Читал я одну книжку, в которой об этом было написано, так сразу ее откинул. Называть не буду», – заявил Устюгов в интервью агентству ТАСС.