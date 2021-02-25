Лыжник сборной России Сергей Устюгов ответил на вопрос об обещаниях болельщикам и фанатских ожиданиях.
«Про меня многие говорят: лентяй, лоботряс, но мне важно, что обо мне думает моя семья, мои родные и друзья. Хейтеры меня не сильно волнуют.
Я должен болельщикам? Должен выигрывать? Ребята, очнитесь, в любом виде спорта и у болельщиков есть любимчики и нелюбимчики, кого-то хейтят. Если я скажу болельщикам, что выиграю, а потом этого не сделаю, то лучше об этом и не говорить.
Как и все болельщики, я смотрел «Тур де Ски» по телевизору, также переживал за нашу страну и понимал, что ни один из ребят не бежит ради болельщиков, а бежит ради нашей державы и ради своего результата, чтобы двигаться дальше. А когда я слышу, что должен и обязан… Читал я одну книжку, в которой об этом было написано, так сразу ее откинул. Называть не буду», – заявил Устюгов в интервью агентству ТАСС.
- Сергей Устюгов вышел в финал командного классического спринта на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе. Он занял пятое место и уступил трем норвежцам и Большунову.
- Устюгов также заявил, что пропустит финал Кубка мира и закончит сезон-2020/21 выступлением на ЧМ в Германии.