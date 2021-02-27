32-летняя норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла скиатлон на 15 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберстдорфе. Она преодолела дистанцию за 38:35,5.
Второе и третье места забрали представительницы Швеции Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Они уступили Йохауг 32,3 и 34,7 секунд соответственно.
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Лучшей из России стала Татьяна Сорина, которая заняла 8-е место, отстав от чемпионки на 1 минуту 23,3 секунды. Яна Кирпиченко финишировала 10-й, Юлия Ступак – 11-я, Наталья Непряева – 16-я.
- 27 февраля в 15:30 состоится мужской скиатлон. Читайте текстовый-онлайн гонки на Eurosport.ru.
- Чемпионат мира по лыжным гонкам продлится с 23 февраля по 7 марта.
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