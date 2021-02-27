Российский лыжник Александр Большунов выиграл 30-километровый скиатлон на чемпионате мира и добыл долгожданное золото главного старта.
Оставшиеся медали достались норвежцам. Второе место занял Симен Крюгер, отставший на 1,1 секунды, бронзовую медаль взял Ханс Кристер Холунн – плюс 1,7 секунды. Йоханнес Клебо стал четвертым, Эмиль Иверсен – пятым, чемпион 2019 года Сьюр Рёте – шестым: норвежцы следовали за Большуновым почти всю дистанцию.
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Восьмое место занял Иван Якимушин, Алексей Червоткин стал 18-м, Евгений Белов – 23-м.
- Большунов впервые стал чемпионом мира.
- Чемпионат мира продолжится 28 февраля командным спринтом свободным стилем.
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