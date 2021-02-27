Российский лыжник Александр Большунов выиграл 30-километровый скиатлон на чемпионате мира и добыл долгожданное золото главного старта.

Оставшиеся медали достались норвежцам. Второе место занял Симен Крюгер, отставший на 1,1 секунды, бронзовую медаль взял Ханс Кристер Холунн – плюс 1,7 секунды. Йоханнес Клебо стал четвертым, Эмиль Иверсен – пятым, чемпион 2019 года Сьюр Рёте – шестым: норвежцы следовали за Большуновым почти всю дистанцию.