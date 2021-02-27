Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями после победы в 30-километровом скиатлоне на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).

«Спасибо за поздравления. Сегодня я реально понимал, что могу бежать и могу выигрывать. Даже когда вышел на разминку, понимал, что можно не разминаться – надо просто начинать гонку и делать свою работу.

Чемпионат мира Устюгов: «Лучше закончу, чем пойду к тренеру в пару Большунову» ВЧЕРА В 16:00

Последний подъем я бежал и при каждом движении говорил, что должен стать чемпионом мира. Когда выкатывался на финишный спуск, появились слезы на глазах – уже понимал, что вот она, победа.

У меня был контроль: надо было отцепить Клэбо, чтобы на финише было попроще, и я сумел это сделать. Там оставалось просто быть рядом, чтобы на финишном подъеме сделать, как я могу», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов впервые стал чемпионом мира.

Чемпионат мира продолжится 28 февраля командным спринтом свободным стилем.

Чемпионат мира Россия слаба в спринте. 4-е место Большунова – максимум 25/02/2021 В 14:25