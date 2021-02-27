Тактика в лыжных гонках – вопрос, который активно обсуждается на протяжении нескольких лет. Командная, индивидуальная, тактика прохождения спусков и поворотов. Даже во времена Сочи-2014 болельщики спорили: нужно выходить вперед или выжидать, как Петтер Нуртуг, а потом и Йоханнес Клебо? Рюкзачить и отдыхать или выдыхаться, но все контролировать?

Чаще всего работала выжидательная тактика или мощный отрыв. На чемпионате мира 2019 года Александр Большунов не выиграл ни одного золота, хотя был отлично готов. В скиатлоне его тактически укатали Рёте и Сундбю, в марафоне Ханс Кристер Холунн красиво победил из отрыва в стиле Юхана Ульссона. Но на ЧМ-2021 Большунов наконец собрался и продемонстрировал впечатляющее тактическое мастерство. А еще – силу и завидную невозмутимость.

Чемпионат мира Большунов: «На финишном спуске появились слезы на глазах» 2 ЧАСА НАЗАД

Перед скиатлоном было невероятно волнительно. Плюсовая температура, не лучшее состояние трассы, пятеро норвежцев (Рёте имел дополнительную квоту чемпиона мира) и откровенная неразбериха с русским составом – тренеры по неясным причинам не поставили на гонку Дениса Спицова, который с легким телосложением и четвертым местом олимпийского скиатлона в анамнезе мог бы побороться за самые высокие места. В итоге Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин с трудом вытерпели классическую часть и сразу провалились на коньковой, оставив лидера без помощи.

Александр Большунов в скиатлоне на ЧМ Фото: Imago

Зато норвежский сквад поражал воображение. Состав скандинавов был выстроен вариативно: до финиша доберется большая группа – вот вам спринтеры Клебо и Иверсен. Будет тяжелая дистанционная работа – ее выдержат Рёте, Крюгер и Холунн. И до последнего было непонятно, какой именно расклад выстрелит. На коньковой части гонки Большунов остался один на один с норвежской пятеркой: до этого без шансов откатились Нисканен, Бурман и Колонья, потом не выдержал британец Эндрю Масгрейв.

Повторялся сценарий недавнего лахтинского скиатлона – там Александр упал на последнем круге, столкнувшись с Холунном. В этот раз нужна была максимальная концентрация, чтобы не угодить в коробочку и не нарваться на дисквалификацию за любое мало-мальское нарушение: российский лыжник находится на испытательном сроке после инцидента с финном. У Большунова был единственно верный путь – работать впереди и не выпускать вперед ни одного соперника. Кто-то скажет, что он делал всю работу, пока норвежцы отдыхали за спиной, но это не так – совсем наоборот. В один момент спринтеры все же поплыли: Клебо и Иверсен работали вразвалочку, сильно налегая на палки, между ними и остальными образовался просвет. Они не выдержали именно дистанционного хода Александра – стабильного, но выматывающего. Йоханнесу и Эмилю все же удалось вернуться в группу, но следующий же подъем вырубил их окончательно. А еще внезапно самоустранился Рёте, который работал за Большуновым вторым номером.

Александр остался наедине с Холунном и Крюгером – и в один момент показалось, что все пропало. Большунов выглядел заметно потяжелевшим, движения замедлились, а Холунн побежал вперед и дал небольшой просвет. Но нет – Саша его закрыл, а потом за ним не мог угнаться никто. Бороться на финише не пришлось. Крюгер финишировал вторым, Холунн – третьим, а Клебо стал четвертым, отзеркалив спринтерский результат.

Большунов раскатал Норвегию – насладись победным финишем

«Последний подъем я бежал и при каждом движении говорил, что должен стать чемпионом мира. Когда выкатывался на финишный спуск, появились слезы на глазах – уже понимал, что вот она, победа. Я контролировал гонку: надо было отцепить Клебо, чтобы избежать проблем на финише, и я это сделал. Там оставалось просто быть рядом, чтобы на финишном подъеме сделать, как я могу», – прокомментировал Большунов победу в эфире «Матч ТВ».

Безусловно, это лучшая гонка в его исполнении. До этого всегда чего-то не хватало: важной мысли в нужный момент, удачи, готовности. В скиатлоне на ЧМ-2021 мы получили ответ на вопрос – да, можно выиграть мужскую гонку, работая всю дистанцию первым номером. Напоследок можно покритиковать тренеров и Елену Вяльбе за отсутствие Спицова, который в теории мог бы поддержать Большунова на коньке, но после такой развязки как-то не хочется.

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