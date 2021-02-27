Александр Большунов добыл первое золото чемпионата мира в очной борьбе сразу с пятью норвежцами – позади остались Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен и Сьюр Рёте. Лыжники прошли вшестером почти всю коньковую часть скиатлона, и Большунов наконец-то устоял: на ногах и в лидерах.

Норвежцы приняли поражение достойно и поздравили русского соперника сразу после финиша. Позже они выразили ему респект в медиа и признали очевидное: Большунов – самый сильный дистанционный гонщик в мире. Оба медалиста считают, что не попали бы в топ-3, если бы не темп Александра.

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«На финишном участке Большунов был слишком силен, – выдохнул Крюгер. – Мой результат – его заслуга. Я очень счастлив сегодня».

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«Бронза – это просто фантастика, – согласен Холунн. – Перед гонкой я долго определялся с тактикой. Я имел шанс уйти в длинный подъем, но было два лыжника, от которых не так-то просто оторваться».

Клебо пришел к финишу четвертым – Йоханнеса окончательно высадили на скоростном последнем круге.

«Все норвежцы считают, что темп гонки оказался очень быстрым. Ужасно быстрым. Было действительно тяжело. Большунов силен, он лучший из нас в коньке», – заявил Клебо в комментарии VG.

Для TV2 он добавил: «Это очень раздражает. Ненавижу проигрывать. Сегодня я стал четвертым, и хотя это хороший результат, но с таким же успехом я мог стать и 70-м. Через пять лет никто не вспомнит, кто стал здесь четвертым».

Норвегия после финиша скиатлона Фото: Imago

«Последний подъем такой длинный и тяжелый, а русский все бежал и бежал, – изумился Иверсен. – Такого уровня у меня, наверное, вообще никогда не было. Он все время бежал впереди, укатал такого конькиста, как Рёте. Сегодня ничто в мире не могло помешать Большунову. Он мощный гонщик, бежит очень хорошо. Он безоговорочно лучший. Мы впятером пытались что-то сделать, а мы ведь тоже довольно неплохи. Я впечатлен, больше ничего не скажешь».

Оценил победу Большунова и тренер норвежских дистанционщиков Эйрик Мюр Носсум. «Мы поспособствовали разрыву пелотона, но был один, с кем мы не справились. Посмотрите на итоговый протокол. Я очень горд своей командой сегодня. Конечно, я хотел бы видеть нашу победу, мы всегда идем за ней. Но сегодня выиграл лыжник, который лучше нас», – резюмировал коуч.

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