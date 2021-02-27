Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит в оставшихся гонках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе из-за состояния здоровья. Об этом сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.
«Устюгов отказался бежать командный спринт. Он говорит, что у него проблема с ногой и он даже не мог сегодня тренироваться. Первого числа он летит домой», – приводит слова Вяльбе ТАСС.
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- Чемпионат мира в Германии завершится 7 марта.
- Мужской командный спринт на чемпионате мира пройдет 28 февраля.
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