Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит в оставшихся гонках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе из-за состояния здоровья. Об этом сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Устюгов отказался бежать командный спринт. Он говорит, что у него проблема с ногой и он даже не мог сегодня тренироваться. Первого числа он летит домой», – приводит слова Вяльбе ТАСС.