Российский лыжник Александр Большунов недоволен, что иногда его лишают права бежать гонки на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Не знаю, посмотрим насчет следующих гонок. Надеюсь, все будет по плану. Пожелания по командному спринту? Поставят меня – побегу. Месяц назад мне еще говорили, что мне не нужно бежать ни спринт, ни командный спринт. Я всегда хочу бежать. На Олимпиаде-2018 и чемпионате мира я много эмоций тратил, когда меня не ставили на гонки, я реально боролся с этим. На следующих гонках я мог выиграть, если бы не эти потраченные эмоции. Мне намного будет проще готовиться ко всем гонкам.

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Сезон показывает, кто должен бежать. Я не знаю, почему иногда выбирают между мной и кем-то. Иногда получается, что я под вопросом, а не кто-то другой. Меня это больше всего раздражает. Если будут устраивать контрольные старты между нами, я не побегу, потому что это очень глупо. Уже одна контрольная была, после которой Устюгов мог вообще здесь не бежать. Поэтому что здесь говорить?» – приводит слова Большунова «Р-Спорт».

Чемпионат мира в Германии завершится 7 марта.

Мужской командный спринт на чемпионате мира пройдет 28 февраля.

Чемпионат мира 5 норвежцев не усидели за Большуновым. Это его лучшая гонка 3 ЧАСА НАЗАД