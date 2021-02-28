Чемпион мира 2013 года в командном спринте Алексей Петухов предложил присвоить звание Героя России лыжнику Александру Большунову, который выиграл скиатлон на ЧМ-2021.

«Я бы сегодня дал Большунову Героя России. Тащил за собой пятерых норвежцев, в результате Клебо стал отваливаться от пелотона, потом Иверсен. Затем они подъехали, но было видно, что они уже не держат рывок. Значит, на последнем круге пойдет «натяжка» на максимум и им будет тяжело. Это и произошло.

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В какой-то момент они подъехали, Саша стал ускоряться. Рядом были Крюгер и Холунн. И были большие опасения, я переживал, когда Холунд сделал небольшой отрыв. Но после предпоследнего подъема очень большая спусковая часть. Я понимал, что Саша со своим весом, со своими габаритами должен накатить, что и произошло», – цитирует Петухова «Советский спорт».

Большунов выиграл 30-километровый скиатлон, сражаясь на коньковой части дистанции с пятью норвежцами.

Это его первое звание чемпиона мира.

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