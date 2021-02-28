Шведские лыжницы Майя Дальквист и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Дальквист и Сундлинг стали двукратными чемпионками мира: Майя защитила чемпионство в команднике, Йонна добавила золото к победе в личном спрните. Серебряными призерами стали швейцарки Надин Фендрих и Лоурен ван дер Графф, третьи – словенки Ева Уревц и Анамария Лампич.
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Юлия Ступак и Наталья Непряева стали четвертыми. Ступак отлично прошла предпоследний этап, но Непряева не удержалась за шведкой и швейцаркой, а на финише проиграла словенке.
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