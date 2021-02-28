Опубликовано 28/02/2021 в 12:17 | Обновлено 28/02/2021 в 12:31

Шведские лыжницы Майя Дальквист и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Дальквист и Сундлинг стали двукратными чемпионками мира: Майя защитила чемпионство в команднике, Йонна добавила золото к победе в личном спрните. Серебряными призерами стали швейцарки Надин Фендрих и Лоурен ван дер Графф, третьи – словенки Ева Уревц и Анамария Лампич.

Чемпионат мира Большунов и Ретивых – третьи в команднике, Норвегия победила 43 МИНУТЫ НАЗАД

Юлия Ступак и Наталья Непряева стали четвертыми. Ступак отлично прошла предпоследний этап, но Непряева не удержалась за шведкой и швейцаркой, а на финише проиграла словенке.

Женщины продолжат выступления на ЧМ 10-километровой разделкой во вторник, 2 марта.

Россия пока завоевала только одну медаль – золото Александра Большунова в скиатлоне.

Чемпионат мира Большунову предложили присвоить звание Героя России 6 ЧАСОВ НАЗАД