Норвежцы Эрик Валнес и Йоханнес Клебо стали победителями командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Вторыми стали финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки, российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзу. Большунов сделал после своего этапа достойный отрыв в 4,3 секунды, но Ретивых не удержал его и подпустил Клебо.

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На финишной прямой Ретивых проиграл финиш финскому лыжнику, который упал во время полуфинала. Финляндия попала в решающий забег лаки-лузером.

  • Клебо стал пятикратным чемпионом мира, Валнес взял первый титул.
  • У Большунова – вторая медаль ЧМ-2021 после золота скиатлона.

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