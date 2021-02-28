Опубликовано 28/02/2021 в 12:45 | Обновлено 28/02/2021 в 12:47

Норвежцы Эрик Валнес и Йоханнес Клебо стали победителями командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Вторыми стали финны Ристоматти Хакола и Йони Мяки, российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзу. Большунов сделал после своего этапа достойный отрыв в 4,3 секунды, но Ретивых не удержал его и подпустил Клебо.

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На финишной прямой Ретивых проиграл финиш финскому лыжнику, который упал во время полуфинала. Финляндия попала в решающий забег лаки-лузером.

Клебо стал пятикратным чемпионом мира, Валнес взял первый титул.

У Большунова – вторая медаль ЧМ-2021 после золота скиатлона.

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